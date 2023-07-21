堺商事は２１日、堺化学工業によるＴＯＢ（株式公開買い付け）により、８月２１日付で株式が上場廃止になると発表した。一連の手続きが終了して株式併合の効力が発生した後、堺化学の完全子会社になる。今後は両社で連携を進め、アジアを中心とした海外販売網のネットワークを強化する。