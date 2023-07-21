円下落、１４１円台前半 ロンドン外為
2023年07月21日17時23分
【ロンドン時事】週末２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、一部メディアが、日銀が金融政策見直しの緊急性は乏しいとの認識を示したと報じたことを受け、円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１４１円台前半に下落した。午前９時現在は１４１円３２～４２銭と、前日午後４時比１円０６銭の円安・ドル高。
円下落、１４１円台前半 ロンドン外為
2023年07月21日17時23分
【ロンドン時事】週末２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、一部メディアが、日銀が金融政策見直しの緊急性は乏しいとの認識を示したと報じたことを受け、円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１４１円台前半に下落した。午前９時現在は１４１円３２～４２銭と、前日午後４時比１円０６銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル