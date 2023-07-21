西武は２１日、豆田泰志投手（２０）と支配下契約を結んだと発表した。豆田は埼玉県所沢市で記者会見し、「また一から頑張る。少しでも１軍の戦力になろうと思っている」と語った。背番号は７０。埼玉・浦和実高から育成ドラフト４位で２０２１年に入団した最速１５１キロ右腕。