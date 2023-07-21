７回目の質問権行使へ 旧統一教会問題、２５日宗教審―文化庁
2023年07月21日14時06分
文化庁は２１日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対する７回目の「報告徴収・質問権」を行使するため、２５日に宗教法人審議会を開催すると発表した。質問事項などを諮問し、了承が得られれば行使に向けた手続きを進める。
７回目の質問権行使へ 旧統一教会問題、２５日宗教審―文化庁
2023年07月21日14時06分
文化庁は２１日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対する７回目の「報告徴収・質問権」を行使するため、２５日に宗教法人審議会を開催すると発表した。質問事項などを諮問し、了承が得られれば行使に向けた手続きを進める。
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