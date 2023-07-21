文化庁は２１日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対する７回目の「報告徴収・質問権」を行使するため、２５日に宗教法人審議会を開催すると発表した。質問事項などを諮問し、了承が得られれば行使に向けた手続きを進める。