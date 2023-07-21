小平は１１２位 米男子ゴルフ
2023年07月21日13時54分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２０日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテンＣ（パー７１）でステーブルフォード方式（得点制）による第１ラウンドが行われ、小平智は３バーディー、５ボギーの１点で１１２位と出遅れた。川村昌弘と久常涼も１点の１１２位。盧承烈（韓国）が２３点で単独首位に立った。
小平は１１２位 米男子ゴルフ
2023年07月21日13時54分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２０日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテンＣ（パー７１）でステーブルフォード方式（得点制）による第１ラウンドが行われ、小平智は３バーディー、５ボギーの１点で１１２位と出遅れた。川村昌弘と久常涼も１点の１１２位。盧承烈（韓国）が２３点で単独首位に立った。
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