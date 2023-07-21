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政府、ロシアに穀物合意復帰要求

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政府、ロシアに穀物合意復帰要求

2023年07月21日12時27分

記者会見する松野博一官房長官＝２１日午前、首相官邸

記者会見する松野博一官房長官＝２１日午前、首相官邸

　松野博一官房長官は２１日の記者会見で、ウクライナ産穀物輸出合意の履行停止を発表したロシアを改めて非難し、「世界の食料安全保障を確保するため、国際社会と連携しながらロシアが国際的な枠組みに復帰し、ウクライナから穀物輸出が再開されるよう強く求めていく」と述べた。また、国連安全保障理事会が米国時間の同日に緊急会合を開く方向だと説明した。

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