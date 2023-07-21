松野官房長官「原油価格の動向注視」
2023年07月21日12時05分
松野博一官房長官は２１日の記者会見で、ガソリン価格を抑えるために政府が支給している補助金に関し、「１０月以降の対応については、原油価格の動向を注視していく」と述べた。補助金は９月末に期限を迎える。
松野官房長官「原油価格の動向注視」
2023年07月21日12時05分
松野博一官房長官は２１日の記者会見で、ガソリン価格を抑えるために政府が支給している補助金に関し、「１０月以降の対応については、原油価格の動向を注視していく」と述べた。補助金は９月末に期限を迎える。
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