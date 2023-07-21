７２円安の３万２４１７円９２銭 ２１日午前の平均株価
2023年07月21日11時40分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４１７円９２銭と前日終値比７２円６０銭安で終わった。出来高は概算で６億２０００万株。
７２円安の３万２４１７円９２銭 ２１日午前の平均株価
2023年07月21日11時40分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４１７円９２銭と前日終値比７２円６０銭安で終わった。出来高は概算で６億２０００万株。
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