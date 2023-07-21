【ソウル時事】韓国国防省は２１日、声明を出し、米戦略原子力潜水艦の韓国南部・釜山への寄港に北朝鮮が反発したことに対し、「北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対する韓米同盟の正当な防御措置だ」と反論した。北朝鮮の強純男国防相は２０日の談話で、戦略原潜などの展開が「核の使用条件に該当する可能性がある」とけん制していた。

韓国国防省は「北朝鮮の韓米同盟に対するいかなる核攻撃も、同盟の即時かつ圧倒的な対応に直面することになる」と強調。「北朝鮮政権の終末」を招くと警告した。