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６月消費者物価、３．３％上昇　電気代値上げで伸び拡大―総務省

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６月消費者物価、３．３％上昇　電気代値上げで伸び拡大―総務省

2023年07月21日11時08分

総務省＝東京都千代田区

総務省＝東京都千代田区

  • 【図解】全国消費者物価指数の推移

　総務省が２１日発表した６月の全国消費者物価指数（２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０５．０と、前年同月比３．３％上昇した。上昇は２２カ月連続。加工食品の値上がりが続く中、大手電力が家庭向け規制料金を値上げした影響で電気代が押し上げられ、上昇率は５月の３．２％から拡大した。

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