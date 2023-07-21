米航空大手３社、増収増益 国際線堅調―４～６月期
2023年07月21日07時12分
【ニューヨーク時事】米航空大手３社の２０２３年４～６月期決算は、増収増益だった。新型コロナウイルスの影響が和らぎ、国際線を中心とした旅客需要が回復した。デルタ航空とアメリカン航空は営業収入が四半期として過去最高を更新。高騰していた燃料代が２～３割減ったことも増益に貢献した。
米航空大手３社、増収増益 国際線堅調―４～６月期
2023年07月21日07時12分
【ニューヨーク時事】米航空大手３社の２０２３年４～６月期決算は、増収増益だった。新型コロナウイルスの影響が和らぎ、国際線を中心とした旅客需要が回復した。デルタ航空とアメリカン航空は営業収入が四半期として過去最高を更新。高騰していた燃料代が２～３割減ったことも増益に貢献した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル