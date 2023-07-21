【１面トップ】

〔朝日〕夏休み 子どもを守れ 転落・水難・熱中症…死亡事故相次ぐ

〔毎日〕気候変動 米中「歩み寄り」 協議継続合意 首脳会談へ環境整備

〔読売〕特捜検事 供述誘導か 市議に不起訴示唆 否認撤回「買収のカネ」 河井元法相 公選法違反事件 録音データ 最高検調査へ

〔日経〕雇用保険 目立つ「流用」 給付対象拡大、育児時短にも活用へ 失業以外が５割超に

〔産経〕露、ウクライナ入港「攻撃」 穀物輸出再開を妨害 小麦相場８％急騰

〔東京〕都内 コロナ拡大続く 患者報告数 ４週連続増 小児感染症も流行 専門家 注意呼びかけ▽搬送困難は３割増 前週比

【共通ニュース】

◆日米韓首脳、来月１８日 会談 米大統領山荘で 北朝鮮抑止狙う

◆貿易収支 ２３カ月ぶり黒字 ６月 エネルギー価格が下落

◆成長率１．３％に下方修正 今年度見通し 消費者物価２．６％上昇

◆首都圏マンション８８７３万円 最高値 今年上半期 ３６．３％上昇 都心の高額物件が押し上げ

◆再雇用基本給減 差し戻し 最高裁初判断 「性質、目的を考慮」

◆千葉強盗 指示役に「キム」 「ルフィ」事件 強制送還の一人か

◆「角川元会長が資金提供了承」 五輪汚職公判、元役員が証言

◆一力 本因坊初獲得 ４勝３敗 文裕の１２連覇阻む （続）