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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月21日07時10分

【１面トップ】
〔朝日〕夏休み　子どもを守れ　転落・水難・熱中症…死亡事故相次ぐ
〔毎日〕気候変動　米中「歩み寄り」　協議継続合意　首脳会談へ環境整備
〔読売〕特捜検事　供述誘導か　市議に不起訴示唆　否認撤回「買収のカネ」　河井元法相　公選法違反事件　録音データ　最高検調査へ
〔日経〕雇用保険　目立つ「流用」　給付対象拡大、育児時短にも活用へ　失業以外が５割超に
〔産経〕露、ウクライナ入港「攻撃」　穀物輸出再開を妨害　小麦相場８％急騰
〔東京〕都内　コロナ拡大続く　患者報告数　４週連続増　小児感染症も流行　専門家　注意呼びかけ▽搬送困難は３割増　前週比
【共通ニュース】
◆日米韓首脳、来月１８日　会談　米大統領山荘で　北朝鮮抑止狙う
◆貿易収支　２３カ月ぶり黒字　６月　エネルギー価格が下落
◆成長率１．３％に下方修正　今年度見通し　消費者物価２．６％上昇
◆首都圏マンション８８７３万円　最高値　今年上半期　３６．３％上昇　都心の高額物件が押し上げ
◆再雇用基本給減　差し戻し　最高裁初判断　「性質、目的を考慮」
◆千葉強盗　指示役に「キム」　「ルフィ」事件　強制送還の一人か
◆「角川元会長が資金提供了承」　五輪汚職公判、元役員が証言
◆一力　本因坊初獲得　４勝３敗　文裕の１２連覇阻む　（続）

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