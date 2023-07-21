【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク外国為替市場では、米雇用の底堅さを示す経済指標を受けて円売り・ドル買いが活発化し、円相場は１ドル＝１４０円台前半に下落した。午後５時現在は１４０円０２～１２銭と、前日同時刻比４０銭の円安・ドル高。