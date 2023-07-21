「聖典への卑劣な攻撃」 トルコ、スウェーデンのデモ非難
2023年07月21日05時18分
【イスタンブール時事】トルコ外務省は２０日、声明を出し、スウェーデンの首都ストックホルムで同日行われたイスラム教の聖典コーランを蹴るなどしたデモについて「聖典への卑劣な攻撃だ」と強く非難し、スウェーデン政府に「ヘイトクライム（憎悪犯罪）を防ぐための断固たる方策」を取るよう呼び掛けた。
「聖典への卑劣な攻撃」 トルコ、スウェーデンのデモ非難
2023年07月21日05時18分
【イスタンブール時事】トルコ外務省は２０日、声明を出し、スウェーデンの首都ストックホルムで同日行われたイスラム教の聖典コーランを蹴るなどしたデモについて「聖典への卑劣な攻撃だ」と強く非難し、スウェーデン政府に「ヘイトクライム（憎悪犯罪）を防ぐための断固たる方策」を取るよう呼び掛けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル