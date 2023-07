フロリダ州タンパベイ、(ネバダ州)ラスベガス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ミトニック家とKnowBe4は、ケビン・ミトニック(59歳)が14か月にわたる膵臓がんとの闘病の末亡くなったことを発表しました。ケビンは1年以上勇敢にがんと戦い、2023年7月16日の日曜日に亡くなりました。

Kevin David Mitnick, 59, has passed away following a year long battle with cancer (Photo: Business Wire)