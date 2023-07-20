【ニューヨーク時事】２０日午前のニューヨーク外国為替市場では、日米の金融政策に関する新たな材料待ちで方向感に乏しく、円相場は１ドル＝１３９円台後半で小動きとなっている。午前９時現在は１３９円７０～８０銭と、前日午後５時比０８銭の円安・ドル高。