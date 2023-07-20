クラスター弾の使用開始 ウクライナ軍
2023年07月20日22時45分
【ワシントン時事】米紙ワシントン・ポスト（電子版）は２０日、ロシアへの反転攻勢を続けるウクライナ軍が、米国から供与されたクラスター弾の使用を開始したと報じた。ウクライナ当局者の話として伝えた。
クラスター弾の使用開始 ウクライナ軍
2023年07月20日22時45分
【ワシントン時事】米紙ワシントン・ポスト（電子版）は２０日、ロシアへの反転攻勢を続けるウクライナ軍が、米国から供与されたクラスター弾の使用を開始したと報じた。ウクライナ当局者の話として伝えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル