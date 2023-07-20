円、１３９円台半ば ロンドン外為
2023年07月20日20時41分
【ロンドン時事】２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を前に様子見ムードが広がる中、１ドル＝１３９円台半ばでもみ合いとなった。正午現在は１３９円４１～５１銭と、前日午後４時比１６銭の円高・ドル安。
円、１３９円台半ば ロンドン外為
2023年07月20日20時41分
【ロンドン時事】２０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を前に様子見ムードが広がる中、１ドル＝１３９円台半ばでもみ合いとなった。正午現在は１３９円４１～５１銭と、前日午後４時比１６銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル