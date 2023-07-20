時事ドットコムニュース

>

国際

>

ベルリン南郊にライオン出現？　イノシシ追う目撃情報―独

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

ベルリン南郊にライオン出現？　イノシシ追う目撃情報―独

2023年07月20日20時08分

２０日、ベルリン南郊の住宅街で、ライオンの目撃情報を受けて住民と話す警察官（ロイター時事）

２０日、ベルリン南郊の住宅街で、ライオンの目撃情報を受けて住民と話す警察官（ロイター時事）

　【ベルリンＡＦＰ時事】ドイツの首都ベルリン南郊の通りで雌ライオンのような動物が目撃され、警察が２０日、一帯の住民に外出を控えるよう呼び掛ける騒ぎがあった。警察報道官は地元ラジオに「男性２人が携帯で動画を撮っていた。経験豊富な警官でさえ、ライオンかもしれないと認めざるを得なかった」と語った。

〔写真特集〕ライオン、トラ、ジャガー　世界の肉食獣

　動物が目撃されたのは１９日夜中。住民が、通りでイノシシを追うライオンのような動物を見て警察に通報した。

関連記事

こんな記事も

国際用語

国際

もっと見る
　| 7/22（土）大阪開催
[PR] 関西最大級の移住イベント
yayoi
セミナー、ワークショップも開催
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
７月号の特集は「コロナ後の世界経済」。 世界経済はコロナ禍の影響を脱しつつあるものの、先行きは不透明だ。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ