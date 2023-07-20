【ベルリンＡＦＰ時事】ドイツの首都ベルリン南郊の通りで雌ライオンのような動物が目撃され、警察が２０日、一帯の住民に外出を控えるよう呼び掛ける騒ぎがあった。警察報道官は地元ラジオに「男性２人が携帯で動画を撮っていた。経験豊富な警官でさえ、ライオンかもしれないと認めざるを得なかった」と語った。



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動物が目撃されたのは１９日夜中。住民が、通りでイノシシを追うライオンのような動物を見て警察に通報した。