東 西

石 崎―英乃海

紫 雷―天空海

貴健斗―千代海

白鷹山―勇 磨

志摩海―北の若

玉正鳳―獅 司

欧勝馬―美ノ海

千代丸―島津海

一山本―対馬洋

千代栄―水戸龍

狼 雅―東 龍

友 風―熱海富

輝 ―大奄美