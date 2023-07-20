日本海で軍事演習、２３日まで 中ロ
2023年07月20日17時30分
ロシア国防省は２０日、日本海で中ロ海上合同軍事演習「北部・連合２０２３」が始まったと発表した。演習は２３日まで。「アジア太平洋地域の安定と平和の維持」をうたっているが、ウクライナ侵攻などを背景に日米韓をけん制する狙いがあるとみられる。発表によると、中ロ海軍の約１０隻と航空機３０機以上が参加。実弾訓練も行うという。
日本海で軍事演習、２３日まで 中ロ
2023年07月20日17時30分
ロシア国防省は２０日、日本海で中ロ海上合同軍事演習「北部・連合２０２３」が始まったと発表した。演習は２３日まで。「アジア太平洋地域の安定と平和の維持」をうたっているが、ウクライナ侵攻などを背景に日米韓をけん制する狙いがあるとみられる。発表によると、中ロ海軍の約１０隻と航空機３０機以上が参加。実弾訓練も行うという。
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ウォール・ストリート・ジャーナル