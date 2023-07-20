円、１３９円台後半 ロンドン外為
2023年07月20日17時26分
【ロンドン時事】２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３９円台後半でもみ合いとなった。午前９時現在は１３９円５８～６８銭と、前日午後４時比０１銭の円安・ドル高。
円、１３９円台後半 ロンドン外為
2023年07月20日17時26分
【ロンドン時事】２０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に欠ける中、１ドル＝１３９円台後半でもみ合いとなった。午前９時現在は１３９円５８～６８銭と、前日午後４時比０１銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル