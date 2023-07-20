泉立民代表「野党調整進める」 衆院選、候補競合を回避
2023年07月20日17時24分
立憲民主党は２０日、執行部と都道府県連幹部との会議をオンライン形式で開いた。泉健太代表は次期衆院選の候補者擁立を急ぐ考えを示した上で「各党との（候補者）調整も進めたい」と述べ、野党間の競合回避を目指す考えを重ねて表明した。
泉立民代表「野党調整進める」 衆院選、候補競合を回避
2023年07月20日17時24分
立憲民主党は２０日、執行部と都道府県連幹部との会議をオンライン形式で開いた。泉健太代表は次期衆院選の候補者擁立を急ぐ考えを示した上で「各党との（候補者）調整も進めたい」と述べ、野党間の競合回避を目指す考えを重ねて表明した。
こんな記事も
政治用語
政治
日米韓、対北朝鮮で連携強化 ミサイル「深刻な懸念」―高官会合(07/20 19:17)
岸田首相、菅氏と会談 「秋に向け助言頂いた」(07/20 18:46)
「措置には根拠」と主張 処理水放出で検査強化―中国(07/20 18:23)
首相動静（７月２０日）(07/20 17:28)
現新３氏の争いに 埼玉知事選(07/20 17:25)
泉立民代表「野党調整進める」 衆院選、候補競合を回避(07/20 17:24)
岸田首相、２１日から全国行脚 政権浮揚へ「聞く力」再アピール(07/20 17:20)
大雨被害、来月２～３日に視察 衆参特別委(07/20 16:23)
男性育休「３カ月」目標 人事評価に反映へ―山梨県(07/20 12:42)
ひも付けミス１００件以上 精神障害者手帳で―鳥取市(07/20 12:38)
小麦価格「直ちに影響ない」 松野官房長官(07/20 12:30)
日米韓首脳、来月１８日に会談 ワシントン近郊山荘で(07/20 12:14)
現新３氏が届け出 埼玉知事選(07/20 09:18)
振り込みミス、氷山の一角か 少人数で手作業、再発防止も限界―マイナンバー(07/20 07:44)
帰国の首相、懸案山積 マイナに処理水、人事で配慮も(07/20 07:11)
首相動静（７月１９日）(07/19 22:09)
外務省、中韓に処理水説明(07/19 20:45)
自民、衆院東京の擁立完了 公明との修復、一段と悲観論(07/19 19:41)
維新・前川議員、二審も有罪 進退「仲間と相談」―大阪(07/19 18:54)
安倍元首相の貢献に感謝 昭恵夫人と面会―台湾総統(07/19 18:51)
国民、衆院選に２新人(07/19 18:38)
トイレ制限判決「女性の安全守れ」 自民保守系議連が声明(07/19 18:22)
個人情報保護委、デジタル庁を検査 マイナ巡り、行政指導も視野(07/19 18:16)
仏人不明、国連が情報提供要請 松野官房長官(07/19 18:01)
マイナ別人振り込み、松野官房長官「遺憾」(07/19 17:58)
ＡＩ兵器、ルール作りに参加 政府(07/19 17:31)
国民民主、代表選９月２日 前原氏動向に注目(07/19 17:16)
河村元官房長官の長男擁立 衆院東京６区、自民に離党届―維新(07/19 16:38)
岸田首相、専用機から対応指示 北朝鮮ミサイル「容認できず」(07/19 14:28)
岸田首相「断じて容認できず」 北朝鮮ミサイル(07/19 13:21)