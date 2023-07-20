大相撲名古屋場所１２日目の２０日、幕下以下の各段は６番相撲を取り終え、全勝力士は次の通りとなった。

▽幕下 時疾風（宮城県出身、時津風部屋）栃清龍（岐阜、春日野）

▽三段目 藤闘志（埼玉、藤島）朝白龍（モンゴル、高砂）若碇（東京、伊勢ノ海）

▽序二段 春山（鹿児島、尾上）小城ノ正（大阪、出羽海）風佑城（愛媛、押尾川）

▽序ノ口 安大翔（宮城、安治川）