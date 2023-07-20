三菱電機やビックカメラ、同社傘下のフューチャー・エコロジーなど５社は２０日、小型家電由来の廃プラスチックの再製品化に向けた技術構築に向けて連携すると発表した。小型家電は冷蔵庫やエアコンなどに比べてリサイクル率が低く、再資源化の仕組みを確立させて社会実装を目指す。