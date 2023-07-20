４０５円安の３万２４９０円５２銭 ２０日の平均株価
2023年07月20日15時13分
２０日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４９０円５２銭と前日終値比４０５円５１銭安で終わった。出来高は概算で１１億２５００万株。
４０５円安の３万２４９０円５２銭 ２０日の平均株価
2023年07月20日15時13分
２０日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２４９０円５２銭と前日終値比４０５円５１銭安で終わった。出来高は概算で１１億２５００万株。
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