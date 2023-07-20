セ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2023年07月20日14時02分
【支配下選手登録】▽中日・川越誠司外野手
【同抹消】▽中日・高松渡内野手（西武への契約譲渡）
セ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2023年07月20日14時02分
【支配下選手登録】▽中日・川越誠司外野手
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