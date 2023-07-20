神戸製鋼、溶接材料を値上げ 全品種で１０％程度
2023年07月20日12時21分
神戸製鋼所は２０日、自動車や船舶などをつくる過程で金属を接合する際に使う溶接材料について、９月１日納入分から１０％程度値上げすると発表した。アルミ用と裏当て材を除く全品種が対象。
神戸製鋼、溶接材料を値上げ 全品種で１０％程度
2023年07月20日12時21分
神戸製鋼所は２０日、自動車や船舶などをつくる過程で金属を接合する際に使う溶接材料について、９月１日納入分から１０％程度値上げすると発表した。アルミ用と裏当て材を除く全品種が対象。
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