大雨被害で来月２日視察 衆院特別委
2023年07月20日12時01分
衆院災害対策特別委員会は２０日の理事懇談会で、九州北部などの大雨被害を受け、８月２日に福岡県久留米市と佐賀県唐津市の被災現場を視察することを決めた。同８日に閉会中審査を行うことでも合意した。
大雨被害で来月２日視察 衆院特別委
2023年07月20日12時01分
衆院災害対策特別委員会は２０日の理事懇談会で、九州北部などの大雨被害を受け、８月２日に福岡県久留米市と佐賀県唐津市の被災現場を視察することを決めた。同８日に閉会中審査を行うことでも合意した。
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