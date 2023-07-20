今年上半期（１～６月）に全国で懲戒処分を受けた警察官と警察職員が昨年同期比１人増の計１１７人だったことが２０日、警察庁のまとめで分かった。



国家公務員の懲戒２３４人 ２２年、過去最少―人事院

処分の内訳は免職１８人、停職２５人、減給５８人、戒告１６人。理由はセクハラ、盗撮、強制わいせつなど「異性関係」が４６人で最も多く、「窃盗・詐欺・横領等」２５人、「交通事故・違反」２１人と続いた。

１１７人のうち９６人が業務とは関係ないプライベートの行為で処分を受けた。