上半期の懲戒１１７人 警察庁
2023年07月20日10時08分
今年上半期（１～６月）に全国で懲戒処分を受けた警察官と警察職員が昨年同期比１人増の計１１７人だったことが２０日、警察庁のまとめで分かった。
処分の内訳は免職１８人、停職２５人、減給５８人、戒告１６人。理由はセクハラ、盗撮、強制わいせつなど「異性関係」が４６人で最も多く、「窃盗・詐欺・横領等」２５人、「交通事故・違反」２１人と続いた。
１１７人のうち９６人が業務とは関係ないプライベートの行為で処分を受けた。
上半期の懲戒１１７人 警察庁
2023年07月20日10時08分
今年上半期（１～６月）に全国で懲戒処分を受けた警察官と警察職員が昨年同期比１人増の計１１７人だったことが２０日、警察庁のまとめで分かった。
処分の内訳は免職１８人、停職２５人、減給５８人、戒告１６人。理由はセクハラ、盗撮、強制わいせつなど「異性関係」が４６人で最も多く、「窃盗・詐欺・横領等」２５人、「交通事故・違反」２１人と続いた。
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