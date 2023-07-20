小麦相場が急騰、８％超高 ウクライナ戦闘激化で
2023年07月20日07時20分
【ニューヨーク時事】１９日のシカゴ商品取引所（ＣＢＯＴ）の小麦先物相場は８％超急伸した。ロシアとウクライナの戦闘激化を受け、供給を巡る懸念が強まった。ウクライナは小麦、トウモロコシの主要な生産・輸出国。
小麦の終値は前日比８．５％高の１ブッシェル＝７２７．７５セント。トウモロコシもつれ高となり、３．５％高で取引を終えた。
小麦相場が急騰、８％超高 ウクライナ戦闘激化で
2023年07月20日07時20分
【ニューヨーク時事】１９日のシカゴ商品取引所（ＣＢＯＴ）の小麦先物相場は８％超急伸した。ロシアとウクライナの戦闘激化を受け、供給を巡る懸念が強まった。ウクライナは小麦、トウモロコシの主要な生産・輸出国。
小麦の終値は前日比８．５％高の１ブッシェル＝７２７．７５セント。トウモロコシもつれ高となり、３．５％高で取引を終えた。
こんな記事も
国際用語
国際
サッカー女子Ｗ杯観戦で粋な計らい ブラジル政府職員の労働時間変更可能に(07/20 09:07)
ＮＺで銃撃、２人殺害 サッカー女子Ｗ杯は予定通り(07/20 08:48)
米ネトフリ、３％増収 「ただ乗り」対策で会員大幅増(07/20 08:14)
米アップルも生成ＡＩ開発 提供時期は不明―報道(07/20 08:11)
スパイ活動「厳しく攻撃」 改正法施行で情報機関トップ―中国(07/20 08:03)
日銀の金利操作、修正でも「軽微」に 国債の格付け据え置きへ―フィッチ(07/20 07:59)
米テスラ、増収増益 値下げで売れ行き好調―４～６月期(07/20 07:49)
小麦相場が急騰、８％超高 ウクライナ戦闘激化で(07/20 07:20)
ブラジル人容疑者、人目警戒し外出控える 「人生終わった」とも―堺母子殺害(07/20 07:13)
拘束兵士、対米カードに利用か 国営メディアは反応なし―北朝鮮(07/20 07:11)
トランプ氏、狭まる捜査網 大統領選介入、近く起訴か―米(07/20 07:07)
スペイン、酷暑の選挙戦 欧州熱波で連日４０度超(07/20 07:06)
プリゴジン氏、ベラルーシで演説 またロシア国防省批判(07/20 06:46)
ＮＹ円、１３９円台後半(07/20 06:41)
Ｍ＆Ａ不振で大幅減益 商業銀と明暗―ゴールドマン・モルガン決算(07/20 06:33)
ＮＹ株、８日続伸 １年３カ月ぶり３万５０００ドル台(07/20 06:20)
ウクライナ入港船に警告 「軍事物資と見なす」―ロシア(07/20 06:14)
日本、首位から陥落 「最強旅券」ランキング―英社調査(07/20 06:10)
米、追加武器支援１８００億円 ウクライナに地対空ミサイル(07/20 06:04)
「価値観共有」と結束訴え イスラエル大統領が米議会演説(07/20 05:27)
ウクライナ穀物の輸入規制延長 東欧５カ国が共同声明(07/20 05:19)
米中、気候変動で定期協議へ 関係安定化へ対話―ケリー米特使(07/20 00:46)
タイ「ピター首相」実現せず 保守派の再立候補拒否で―政権樹立、主導権は貢献党に(07/20 00:40)
米マイクロソフト、ゲーム大手買収の期限延長 １０月１８日まで(07/19 23:32)
日産、テスラの充電規格採用 北米で販売のＥＶ対象―日本勢初(07/19 23:15)
ＮＹ株、続伸(07/19 23:14)
ＮＹ円、１３９円台後半(07/19 22:51)
円、１３９円台後半 ロンドン外為(07/19 20:41)
ＢＲＩＣＳ会議出席せず プーチン氏、拘束懸念か―南ア(07/19 20:40)
覇権争う米中、互いをけん制 ＡＩ初会合、ロシアは反発―国連安保理(07/19 20:34)
ウォール・ストリート・ジャーナル