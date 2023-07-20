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２０日の朝刊（都内最終版）☆２

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２０日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年07月20日07時15分

〔日経〕
◆ＮＹ株１年３ヵ月ぶり高値圏　米インフレ鈍化　「軟着陸論」強く(1)
◆日産、ＥＶ充電テスラ式に　北米で２５年から、日本勢初(1)
◆老いる工業用水道管　４０年超４８％、改修負担重く(2)
◆米軍、パプア基地１５年使用　防衛協定、対中国６拠点(2)
◆社保費、自然増５０００億円超　来年度予算、高齢化が進展(3)
◆海外進出の中小企業３４１社　１５％が国内回帰検討(5)
〔日刊工業〕
◆溶接ライン無人化　本社工場　Ｊ―ＭＡＸ、内外に横展開(1)
◆Ｒ＆Ｄ投資２割増　３年で１６０億円　東亜合成、川崎に新拠点(1)
◆賃上げ・脱炭素に特別枠　概算要求基準案、与党に提示(2)
〔鉄鋼新聞〕
◆マンガン系合金鉄　国際市況軟調、欧州など急落　中国の影響鮮明、需給緩和が波及(1)
◆ネットで注文・いつでも受け取れる「ねじロッカー」　トルクが関西に１号機、サービス開始　省人化・利便性向上、全国に拡大へ(1)
◆８月積み店売りＨ形鋼販価　ヤマトスチール、据え置き(1)
〔日刊自動車〕
◆Ｊスリム　機能拡張　トヨタの受発注システム　一部ディーラーオプションも　納期見える化　販売機会損失防ぐ(1)
◆ビッグモーター不正　国交省　近く事情聴取(1)
◆ロシア向け中古車　半減も　政府、禁輸対象を拡大　影響は必至(1)

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