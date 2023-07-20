〔日経〕

◆ＮＹ株１年３ヵ月ぶり高値圏 米インフレ鈍化 「軟着陸論」強く(1)

◆日産、ＥＶ充電テスラ式に 北米で２５年から、日本勢初(1)

◆老いる工業用水道管 ４０年超４８％、改修負担重く(2)

◆米軍、パプア基地１５年使用 防衛協定、対中国６拠点(2)

◆社保費、自然増５０００億円超 来年度予算、高齢化が進展(3)

◆海外進出の中小企業３４１社 １５％が国内回帰検討(5)

〔日刊工業〕

◆溶接ライン無人化 本社工場 Ｊ―ＭＡＸ、内外に横展開(1)

◆Ｒ＆Ｄ投資２割増 ３年で１６０億円 東亜合成、川崎に新拠点(1)

◆賃上げ・脱炭素に特別枠 概算要求基準案、与党に提示(2)

〔鉄鋼新聞〕

◆マンガン系合金鉄 国際市況軟調、欧州など急落 中国の影響鮮明、需給緩和が波及(1)

◆ネットで注文・いつでも受け取れる「ねじロッカー」 トルクが関西に１号機、サービス開始 省人化・利便性向上、全国に拡大へ(1)

◆８月積み店売りＨ形鋼販価 ヤマトスチール、据え置き(1)

〔日刊自動車〕

◆Ｊスリム 機能拡張 トヨタの受発注システム 一部ディーラーオプションも 納期見える化 販売機会損失防ぐ(1)

◆ビッグモーター不正 国交省 近く事情聴取(1)

◆ロシア向け中古車 半減も 政府、禁輸対象を拡大 影響は必至(1)