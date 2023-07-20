【１面トップ】

〔朝日〕デジ庁に立ち入り 個人情報保護委 マイナ管理検査

〔毎日〕ＡＩ兵器禁止 国際枠組み 国連総長「２６年までに」 安保理初会合 ルール作り急務▽「積極的に参加」 官房長官

〔読売〕臓器あっせん トルコ人仲介者を捜査 現地当局 売買関与の疑い

〔日経〕日用品、最大の物流連合 ライオンなど１０社、２４年問題備え 荷下ろし時間４割減

〔産経〕奨学金 企業肩代わり拡大 人材獲得の激化背景 今夏にも１０００社突破

〔東京〕ゼロゼロ融資 コロナ禍業績戻らず 中小「返済倒産」深刻 ６月倍増６１件

【他の１面独自記事】

◆消防団操法大会 重い負担 ２２都府県「見直し」 本社調査（毎日）

【共通ニュース】

◆上半期訪日客１０７１万人 中国以外回復 ４年ぶり大台 ６月２０７万人

◆マイナ誤入金を初確認 埼玉 別人口座にひも付け

◆日米韓会談 来月１８日 米大統領山荘 首脳 初の単独で

◆北が短距離弾道弾２発 ＥＥＺ外に落下 米原潜けん制か

◆放射性物質 中国、日本産全て検査 水産物 処理水放出けん制か

◆ピター氏立候補断念 タイ首相指名 親軍派認めず

◆乾２冠 絶対女王 ＡＳソロ２大会連続 水泳世界選手権

◆芥川賞 難病の市川さん 直木賞は垣根さん、永井さん▽自身の障害 主人公に投影

◆上半期刑法犯２１年ぶり増 闇バイト強盗など 体感治安悪化懸念（続）