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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年07月20日07時15分

【１面トップ】
〔朝日〕デジ庁に立ち入り　個人情報保護委　マイナ管理検査
〔毎日〕ＡＩ兵器禁止　国際枠組み　国連総長「２６年までに」　安保理初会合　ルール作り急務▽「積極的に参加」　官房長官
〔読売〕臓器あっせん　トルコ人仲介者を捜査　現地当局　売買関与の疑い
〔日経〕日用品、最大の物流連合　ライオンなど１０社、２４年問題備え　荷下ろし時間４割減
〔産経〕奨学金　企業肩代わり拡大　人材獲得の激化背景　今夏にも１０００社突破
〔東京〕ゼロゼロ融資　コロナ禍業績戻らず　中小「返済倒産」深刻　６月倍増６１件
【他の１面独自記事】
◆消防団操法大会　重い負担　２２都府県「見直し」　本社調査（毎日）
【共通ニュース】
◆上半期訪日客１０７１万人　中国以外回復　４年ぶり大台　６月２０７万人
◆マイナ誤入金を初確認　埼玉　別人口座にひも付け
◆日米韓会談　来月１８日　米大統領山荘　首脳　初の単独で
◆北が短距離弾道弾２発　ＥＥＺ外に落下　米原潜けん制か
◆放射性物質　中国、日本産全て検査　水産物　処理水放出けん制か
◆ピター氏立候補断念　タイ首相指名　親軍派認めず
◆乾２冠　絶対女王　ＡＳソロ２大会連続　水泳世界選手権
◆芥川賞　難病の市川さん　直木賞は垣根さん、永井さん▽自身の障害　主人公に投影
◆上半期刑法犯２１年ぶり増　闇バイト強盗など　体感治安悪化懸念（続）

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