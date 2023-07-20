プリゴジン氏、ベラルーシで演説 またロシア国防省批判
2023年07月20日01時08分
ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が、出国先のベラルーシで演説したとされる動画が１９日、通信アプリ「テレグラム」に投稿された。同氏は「（ウクライナの）前線における今の出来事は恥ずべきであり、われわれは参加する必要はない」と発言。「出来事」とは、ウクライナの反転攻勢を受ける中でのロシア軍・国防省の混乱を指すとみられ、これまでと同様の批判を繰り返した。
プリゴジン氏、ベラルーシで演説 またロシア国防省批判
2023年07月20日01時08分
ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が、出国先のベラルーシで演説したとされる動画が１９日、通信アプリ「テレグラム」に投稿された。同氏は「（ウクライナの）前線における今の出来事は恥ずべきであり、われわれは参加する必要はない」と発言。「出来事」とは、ウクライナの反転攻勢を受ける中でのロシア軍・国防省の混乱を指すとみられ、これまでと同様の批判を繰り返した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル