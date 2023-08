ベトナム、ハノイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グローバルITサービスプロバイダーのFPTソフトウェアは、ノーコードなワークフロープラットフォームであるFezyFlowを発表しました。AI駆動のプラットフォームの新時代を促進するというビジョンに基づき、FezyFlowは、IT以外のリソースを活用することにより、デジタルトランスフォーメーションにおいて企業を支援することを目的としています。

