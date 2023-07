バミューダ、ハミルトン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 今年のダイキリ・デーに、その多彩なレシピと爽やかな味で世界のバーテンダーとお客様に今もなお愛されているカクテルの125回目の誕生日を祝って、家族経営のバカルディ・リミテッドが乾杯のグラスを掲げます。 BACARDĺ®のラム酒と共にキューバで始まる誕生秘話を持つカクテルのダイキリは、「バカルディ・カクテル・トレンド・レポート2023」で2位を獲得した最も人気の高いカクテルの一つです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230719125373/ja/

1930s BACARDÍ rum advertisement feat. the BACARDÍ Cocktail. Image courtesy of The Bacardi Archives