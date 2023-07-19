【シリコンバレー時事】米マイクロソフト（ＭＳ）は１９日、米ゲームソフト大手アクティビジョン・ブリザードの買収について、契約手続きの完了期限を１０月１８日まで延長すると発表した。英国の規制当局から承認が下りておらず、交渉が続いているため。

当初の期限は今月１８日だった。ＭＳのブラッド・スミス社長は「われわれは買収を成功させることに自信がある」とコメントした。