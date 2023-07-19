外務省は１９日、東京電力福島第１原発で生じた処理水の海洋放出に関し、中韓両国を含む在京大使館関係者向けの説明会を、テレビ会議形式で行った。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が「国際的な安全基準に合致する」と結論付けた包括報告書を踏まえ、安全性に理解を求めた。

海洋放出を巡っては、中国が強く反発し、韓国でも懸念が根強い。説明会には４６カ国・地域が参加。日本側は経済産業省や東電の担当者も出席した。