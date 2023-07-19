円、１３９円台後半 ロンドン外為
2023年07月19日20時41分
【ロンドン時事】１９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下が一服したことなどを背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１３９円台後半で推移した。正午現在は１３９円８６～９６銭と、前日午後４時比１円２８銭の円安・ドル高。
円、１３９円台後半 ロンドン外為
2023年07月19日20時41分
【ロンドン時事】１９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下が一服したことなどを背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１３９円台後半で推移した。正午現在は１３９円８６～９６銭と、前日午後４時比１円２８銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
「ピター首相」実現せず タイ国会が再立候補拒否―政権樹立、主導権は貢献党に(07/19 21:57)
円、１３９円台後半 ロンドン外為(07/19 20:41)
ＢＲＩＣＳ会議出席せず プーチン氏、拘束懸念か―南ア(07/19 20:40)
覇権争う米中、互いをけん制 ＡＩ初会合、ロシアは反発―国連安保理(07/19 20:34)
釜山の米原潜攻撃想定か 北朝鮮、短距離弾道弾２発を発射(07/19 20:34)
韓国大統領、米原潜を視察 外国首脳で初(07/19 20:02)
日本の水産物を全面検査 処理水放出で圧力強化―中国(07/19 19:43)
中ロ両軍、日本海で合流 共同演習実施(07/19 19:19)
アフリカとトルコ歴訪へ 中国外交トップ(07/19 19:11)
ウクライナ南部で再び空爆 ロシアが報復継続か(07/19 18:55)
安倍元首相の貢献に感謝 昭恵夫人と面会―台湾総統(07/19 18:51)
ピター氏の議員資格停止 タイ憲法裁、首相投票直前に(07/19 18:51)
台湾副総統訪米に反発 中国「受け入れるな」(07/19 18:43)
来週、米豪２プラス２開催(07/19 17:38)
円、１３９円台半ば ロンドン外為(07/19 17:27)
３歳児が発砲、１歳の妹死亡 米西部(07/19 16:12)
フィジー前首相の初公判 捜査介入、禁錮５年も(07/19 15:23)
元大統領に禁錮１０年８月 パナマ(07/19 15:21)
６月の欧州新車販売、１７．８％増 欧州自工会(07/19 15:20)
ＡＩで「世界経済１０％成長」 企業向け事業拡充急ぐ―ＭＳナデラＣＥＯ(07/19 15:07)
生成ＡＩ、米メタが本格参戦 無償、透明性で対抗軸(07/19 14:33)
欧州最高気温は４８．８度 ２１年観測、世界気象機関が認定(07/19 14:13)
駐ポートランド総領事負傷 ホームレスが襲撃―米オレゴン州(07/19 11:42)
北朝鮮、短距離弾道ミサイル２発発射 米韓の核抑止協議に反発か(07/19 11:20)
軍事利用で意見に隔たり 国連安保理でＡＩ初会合(07/19 10:05)
ウクライナ子供連れ去り協議 教皇特使と会談―バイデン米大統領(07/19 09:43)
米銀大手、３行が増益 利ざやは縮小―４～６月期(07/19 09:13)
アジア成長率、４．８％を維持 内需が堅調―ＡＤＢ(07/19 09:05)
温室ガス削減「緊急性高まる」 各地の異常気象で警告―ＷＭＯ(07/19 08:13)
バイデン氏、イスラエル大統領と会談 司法改革への懸念伝達か(07/19 08:09)
ウォール・ストリート・ジャーナル