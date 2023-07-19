商談相手の男逮捕 タワマン７０００万円強盗―大阪府警
2023年07月19日19時31分
大阪市浪速区のタワーマンションで暗号資産（仮想通貨）の商談をしていた自営業の男性（６２）が現金約７０００万円を奪われた事件で、大阪府警が強盗傷害容疑で、商談相手だったマンション住人の男を逮捕したことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。府警は、男が実行役をマンション内に招き入れたとみて調べを進める。
商談相手の男逮捕 タワマン７０００万円強盗―大阪府警
2023年07月19日19時31分
大阪市浪速区のタワーマンションで暗号資産（仮想通貨）の商談をしていた自営業の男性（６２）が現金約７０００万円を奪われた事件で、大阪府警が強盗傷害容疑で、商談相手だったマンション住人の男を逮捕したことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。府警は、男が実行役をマンション内に招き入れたとみて調べを進める。
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