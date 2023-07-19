アフリカとトルコ歴訪へ 中国外交トップ
2023年07月19日19時11分
【北京時事】中国外務省は１９日、外交トップの王毅共産党政治局員が２４、２５両日に開かれる新興５カ国（ＢＲＩＣＳ）関連の安全保障会議に出席するため南アフリカを訪れると発表した。会議の前後にナイジェリア、ケニア、トルコを歴訪し、各国首脳と会談する。
アフリカとトルコ歴訪へ 中国外交トップ
2023年07月19日19時11分
【北京時事】中国外務省は１９日、外交トップの王毅共産党政治局員が２４、２５両日に開かれる新興５カ国（ＢＲＩＣＳ）関連の安全保障会議に出席するため南アフリカを訪れると発表した。会議の前後にナイジェリア、ケニア、トルコを歴訪し、各国首脳と会談する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル