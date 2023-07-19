通信大手３社、持続可能な供給網実現で協力 取引先アンケートを共通化
2023年07月19日18時36分
ＮＴＴとＫＤＤＩ、ソフトバンクは１９日、通信業界全体の持続的なサプライチェーン（供給網）の実現のため、３社で協力することで合意したと発表した。通信機器の製造過程での環境や人権の取り組みなどを確認するため、各社が取引先にそれぞれ実施していたアンケートを共通化する。取引先企業の負担軽減や業界統一の評価基準の構築につなげる。
通信大手３社、持続可能な供給網実現で協力 取引先アンケートを…
2023年07月19日18時36分
ＮＴＴとＫＤＤＩ、ソフトバンクは１９日、通信業界全体の持続的なサプライチェーン（供給網）の実現のため、３社で協力することで合意したと発表した。通信機器の製造過程での環境や人権の取り組みなどを確認するため、各社が取引先にそれぞれ実施していたアンケートを共通化する。取引先企業の負担軽減や業界統一の評価基準の構築につなげる。
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