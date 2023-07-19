仏人不明、国連が情報提供要請 松野官房長官
2023年07月19日18時01分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、２０１８年に栃木県日光市を観光で訪れたフランス人女性が行方不明になった事案について、国連から政府に対し情報提供の要請があったことを明らかにした。「日本政府として、しかるべく回答を行った。栃木県警において、引き続き行方不明者の発見に向けた捜索が行われると承知している」と述べた。
仏人不明、国連が情報提供要請 松野官房長官
2023年07月19日18時01分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、２０１８年に栃木県日光市を観光で訪れたフランス人女性が行方不明になった事案について、国連から政府に対し情報提供の要請があったことを明らかにした。「日本政府として、しかるべく回答を行った。栃木県警において、引き続き行方不明者の発見に向けた捜索が行われると承知している」と述べた。
こんな記事も
政治用語
政治
維新・前川議員、二審も有罪 進退「仲間と相談」―大阪(07/19 18:54)
安倍元首相の貢献に感謝 昭恵夫人と面会―台湾総統(07/19 18:51)
国民、衆院選に２新人(07/19 18:38)
トイレ制限判決「女性の安全守れ」 自民保守系議連が声明(07/19 18:22)
個人情報保護委、デジタル庁を検査 マイナ巡り、行政指導も視野(07/19 18:16)
仏人不明、国連が情報提供要請 松野官房長官(07/19 18:01)
マイナ別人振り込み、松野官房長官「遺憾」(07/19 17:58)
ＡＩ兵器、ルール作りに参加 政府(07/19 17:31)
国民民主、代表選９月２日 前原氏動向に注目(07/19 17:16)
首相動静（７月１９日）(07/19 16:43)
河村元官房長官の長男擁立 衆院東京６区、自民に離党届―維新(07/19 16:38)
岸田首相、専用機から対応指示 北朝鮮ミサイル「容認できず」(07/19 14:28)
岸田首相「断じて容認できず」 北朝鮮ミサイル(07/19 13:21)
マイナ別人振り込みで注意喚起 埼玉で、全国初の事例―政府(07/19 12:02)
岸田首相が帰国(07/19 11:21)
北朝鮮、短距離弾道ミサイル２発発射 米韓の核抑止協議に反発か(07/19 11:20)
日米韓が経済安保対話 宇宙、ＡＩなど協議(07/19 11:19)
社会保障、自然増５０００億円規模 少子化・賃上げに「特別枠」―概算要求(07/19 08:50)
岸田首相、中東と関係再構築 産業多角化に貢献、中国警戒(07/19 08:25)
岸田首相が帰国の途(07/19 01:22)
首相動静（７月１８日）(07/19 01:21)
処理水、中国に科学的議論要求 内閣改造「何も決めず」―岸田首相(07/18 23:45)
ＬＮＧ市場安定へ協力 日カタール首脳が会談(07/18 23:21)
大雨被害、激甚災害指定を検討 岸田首相(07/18 23:02)
日米韓首脳会談、８月に 安保協力など議論―韓国高官(07/18 22:11)
１２市町で自主返納９７枚 ６月、マイナカード調査―総務省(07/18 21:22)
徳永氏除名を正式決定 立民(07/18 18:59)
候補者調整「全ては必要ない」 立民・岡田幹事長(07/18 18:13)
自民安倍派、２０日の協議先送り 新体制、集約見通せず(07/18 17:55)
大阪ＩＲ開業「２９年は困難」 政府の認定遅れ影響―吉村知事(07/18 17:54)