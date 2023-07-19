日本産水産物に放射線検査 処理水放出で対抗措置か―中国
2023年07月19日17時45分
【北京時事】中国政府が日本産の水産物に対する輸入時の放射線検査を全面的に始めたことが１９日、分かった。中国は、東京電力福島第１原発の処理水を海洋放出する日本政府の方針に反発を強めており、対抗措置とみられる。
日本産水産物に放射線検査 処理水放出で対抗措置か―中国
2023年07月19日17時45分
【北京時事】中国政府が日本産の水産物に対する輸入時の放射線検査を全面的に始めたことが１９日、分かった。中国は、東京電力福島第１原発の処理水を海洋放出する日本政府の方針に反発を強めており、対抗措置とみられる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル