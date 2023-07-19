【北京時事】中国政府が日本産の水産物に対する輸入時の放射線検査を全面的に始めたことが１９日、分かった。中国は、東京電力福島第１原発の処理水を海洋放出する日本政府の方針に反発を強めており、対抗措置とみられる。これにより、日本から到着した水産物の通関が滞っているといい、主要市場である中国への輸出が打撃を受けるのは必至だ。