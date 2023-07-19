【ロンドン時事】１９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀の金融緩和策が当面続くとの見方が広がったことなどを背景に円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台半ばに下落した。午前９時現在は１３９円４７～５７銭と、前日午後４時比８９銭の円安・ドル高。