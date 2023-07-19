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秋篠宮ご一家、高校生らと懇談　パラグアイから来日、悠仁さまも…

秋篠宮ご一家、高校生らと懇談　パラグアイから来日、悠仁さまも参加

2023年07月19日16時14分

「日本パラグアイ学院」の高校生らと面会される秋篠宮ご一家＝１９日、東京都港区の秋篠宮邸（宮内庁提供）

「日本パラグアイ学院」の高校生らと面会される秋篠宮ご一家＝１９日、東京都港区の秋篠宮邸（宮内庁提供）

  • 「日本パラグアイ学院」の高校生らと懇談される秋篠宮さまと長男悠仁さま＝１９日、東京都港区の秋篠宮邸（宮内庁提供）

　秋篠宮ご夫妻と次女佳子さま、長男悠仁さまは１９日午前、赤坂御用地（東京都港区）内の秋篠宮邸で、パラグアイから研修旅行で来日した「日本パラグアイ学院」の高校生らと懇談された。
　懇談したのは高校生２０人と、教員３人を含む計２６人。同学院は２００１年に設立され、０６年に秋篠宮さまが、１６年には小室眞子さんが訪問している。
　ご一家はこの日、生徒ら一人一人と懇談し、約１時間交流。生徒らが披露したパラグアイ伝統のダンスや、日本の曲の合唱なども鑑賞し、盛んに拍手を送っていたという。悠仁さまは、生徒らと同年代であることから、参加することになった。

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