伊藤忠商事は１９日、環境に配慮した食材を使ったメニューを提供するレストラン「星のキッチン」を東京都港区の本社敷地内に２１日、オープンすると発表した。社会貢献活動の一環で、大豆でできた代替肉や代替チーズを使ったメニューを提供する。