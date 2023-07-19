個情委、デジタル庁を検査 マイナ巡り、行政指導も視野
2023年07月19日16時32分
政府の個人情報保護委員会は１９日、マイナンバーを巡る相次ぐトラブルを受け、マイナ制度を所管するデジタル庁に立ち入り検査を実施した。政府や自治体から給付金を受け取るための公金受取口座に他人の情報がひも付けられていた問題で、同委は「リスク管理や対策ができていなかった」と同庁の対応を問題視しており、行政指導も視野に入れる。
個情委、デジタル庁を検査 マイナ巡り、行政指導も視野
2023年07月19日16時32分
政府の個人情報保護委員会は１９日、マイナンバーを巡る相次ぐトラブルを受け、マイナ制度を所管するデジタル庁に立ち入り検査を実施した。政府や自治体から給付金を受け取るための公金受取口座に他人の情報がひも付けられていた問題で、同委は「リスク管理や対策ができていなかった」と同庁の対応を問題視しており、行政指導も視野に入れる。
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