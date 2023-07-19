パナ、冷凍ベンチャーへ出資 食品流通の変革加速
2023年07月19日15時06分
パナソニックがＳＢＩインベストメントと共同で設立したコーポレートベンチャーキャピタルファンドは１９日、冷凍食材の流通事業などを手掛けるデイブレイク（東京）に出資すると発表した。デイブレイクが持つ特殊な冷凍技術を活用し、食品の鮮度維持や流通サプライチェーンの変革を目指す。
パナ、冷凍ベンチャーへ出資 食品流通の変革加速
2023年07月19日15時06分
パナソニックがＳＢＩインベストメントと共同で設立したコーポレートベンチャーキャピタルファンドは１９日、冷凍食材の流通事業などを手掛けるデイブレイク（東京）に出資すると発表した。デイブレイクが持つ特殊な冷凍技術を活用し、食品の鮮度維持や流通サプライチェーンの変革を目指す。
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